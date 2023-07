Una notte di forte maltempo a Cantù e dintorni. Lo avevano annunciato le previsioni e la protezione civile, ma nella notte il vento, la pioggia e la grandine si sono abbattuti sul territorio canturino con una forza spaventosa e arrecando numerosi danni. I Vigili del fuoco, da questa mattina e ancora adesso, sono impegnati in una 50ina di interventi.

Notte di maltempo eccezionale nel Canturino: allagamenti, alberi pericolanti e danni da grandine

Allagamenti, danni da grandine, alberi pericolanti, pali della luce tranciati. Sono questi alcuni danni provocati dal maltempo della notte scorsa, il 4 luglio 2023, nei Comuni di Arosio, Carugo, Cucciago, Casnate, Capiago Intimiano e Senna Comasco.

In particolare, in quest'ultimo Comune, si registra una grandinata record che ha di fatto riempito il centro del paese come dopo un'intensa nevicata. Contemporaneamente, tra Senna Comasco e Navedano (frazione del paese), la caduta di un albero ha tranciato di netto due pali della corrente rovinando sui una delle uscite della rotonda di via Rovelli. La strada tra cimitero e Navedano rimane chiusa al traffico e sta causando grossi disagi per tutti gli utenti della strada cha la percorrono.

Interventi sparsi anche nel circondario, con i Vigili del fuoco che saranno chiamati a rispondere ad un'altra 50ina di richieste. In questi casi non si segnala alcun ferito.

I pompieri sono impegnati anche a Cantù, in via De Gasperi all'altezza dell'incrocio con via per Como. Le piogge hanno smosso il terreno di scavo dei lavori alla fognatura.