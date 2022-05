Notte di violenza nel Comasco: aggressione a Erba e rissa a Como SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco come si sono mossi i soccorsi in provincia

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 21 e il 22 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Notte di violenza nel Comasco: aggressione a Erba e rissa a Como

Aggredito un giovane a Erba. E' successo in via Milano, poco prima delle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Lariosoccorso di Erba per un giovane, di 29 anni, segnalato in codice giallo. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice verde: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

A Como, poco dopo le 5, in via Nino Bixio è scoppiata una rissa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Como e i soccorritori della Croce Azzurra di Como. Uno dei coinvolti è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: non sarebbe in pericolo di vita.