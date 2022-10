Notte movimentata a Cermenate, un 21enne in ospedale dopo una rissa - SIRENE DI NOTTE

A Cermenate intervento dei sanitari e dei Carabinieri per una rissa

Notte movimentata

Notte movimentata a Cermentate. Poco dopo le 2.30 i sanitari sono intervenuti in via Maestri Comacini per soccorrere un ragazzo di 19 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù per un’intossicazione etilica.

Carabinieri intervenuti per una rissa

Due ore dopo un altro intervento sempre a Cermenate in via Europa unita. In questo caso sul posto sono intervenuto i Carabinieri di Cantù allertati per una rissa, altra richiesta è arrivata un’ora dopo ancora per un evento violento in via Maestri Comacini. Un giovane di 21 anni è stato trasferito all’ospedale di Cantù in codice verde.