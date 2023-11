"Nucleare? Sì, grazie!", serata sul tema della sostenibilità energetica

Energia nucleare e sostenibilità energetica: se ne parla in una serata che Azione organizza a Olgiate Comasco.

Appuntamento mercoledì 8 novembre

"Nucleare? Sì, grazie!" è il titolo dell'incontro pubblico in programma alle 21 nella sala mostre del centro congressi Medioevo, in via Lucini 2. "La transizione ecologica deve essere realizzata ricorrendo a tutti i mezzi a nostra disposizione, con una strategia che non sia impraticabile e demagogica - spiegano gli organizzatori - Implementare l'energia nucleare nel mix energetico è fondamentale se si vogliono ridurre le emissioni di carbonio a costi sostenibili. Infatti, inserire il nucleare di terza generazione nella strategia energetica nazionale potrebbe fare risparmiare 700 miliardi di euro nel periodo di piano, rispetto a una strategia interamente costruita su fonti rinnovabili. Come ha affermato in più occasioni Carlo Calenda la politica deve tornare ad essere quella forza tranquilla e pragmatica che agisce sulla realtà e la cambia, con coerenza. Per questo Azione ha elaborato alcune proposte per una transizione energetica realmente sostenibile, che punta anche alla reintroduzione dell’energia nucleare nel mix energetico nazionale".

I relatori della serata

La serata vedrà l'intervento del professor Giuseppe Zollino, docente di Economia dell'Energia e di Impianti Nucleari all'Università di Padova, nonché responsabile Energia e Ambiente di Azione. "Si parlerà del tema attraverso l’analisi delle caratteristiche che una seria e reale strategia di decarbonizzazione deve avere per non compromettere il tessuto economico e produttivo e senza perdere di vista le complesse problematiche che ci pone la crisi climatica. Sarà nostro ospite anche Saro Capozzoli, professore all’Università Liuc di Castellanza, nonché fondatore di H2 Energy, che si focalizzerà sulle possibilità di utilizzare l’idrogeno come parte del processo di decarbonizzazione dei comparti industriali hard to abate e sull’opportunità di considerarlo parte fondamentale della sostenibilità energetica di lungo periodo".

L'obiettivo di Azione sul territorio

“Vogliamo portare anche a Como l’attenzione sul tema del nucleare e della sostenibilità energetica. È una sfida che riguarda il presente, non il futuro. Per tale ragione abbiamo bisogno di intervenire con le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi, non quelle che saranno disponibili domani. Riteniamo che un confronto con gli esperti del settore possa aiutare a comprendere meglio il tema di cui in troppi, spesso, parlano senza una reale conoscenza”, ha ribadito la senatrice Giusy Versace, commissario provinciale di Azione Como. Appuntamento, quindi, mercoledì 8 novembre alle 21, alla sala mostre del centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco.