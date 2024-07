Numana: 77enne muore in acqua. Abitava a Casnate con Bernate

Un 77enne di Casnate con Bernate è stato trovato riverso in acqua a circa 50 metri dalla riva, a Numana. Malgrado il tentativo di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Mario Rotta era partito un paio di giorni prima, da solo, a bordo del suo camper per passare qualche giorno sull’Adriatico, fermandosi in un campeggio poco distante dal luogo dove purtroppo ha perso la vita.

Inutili i soccorsi

L’allarme è scattato attorno alle 17 di giovedì 25 luglio. Alcuni bagnanti hanno infatti visto il corpo di un uomo galleggiare distante dalla riva della spiaggia libera. Sono stati proprio i bagnanti a portare sulla battigia il corpo di Mario Rotta e a praticare i primi tentativi per rianimarlo. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi, che sono arrivati rapidamente.

Purtroppo però per il casnatese non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra le cause del decesso ci potrebbe essere stato un malore, che avrebbe colto l’uomo mentre faceva il bagno. Originario di Portichetto, Mario Rotta ha avuto due figli, Daniele e Alessandra.

"Papà è stato uno spirito libero - ha raccontato il figlio, contattato telefonicamente mentre stava raggiungendo la località dell’incidente - Ha sempre avuto tantissimi amici, che gli hanno voluto molto bene e con i quali mio padre amava passare il suo tempo libero. E’ stato certamente un uomo socievole, ma anche un tipo che trainava il gruppo con idee e iniziative".

