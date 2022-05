Nuoto Fisdir: per la Blm quarto posto a Sesto Calende.

Nuoto Fisdir: per la Blm quarto posto a Sesto Calende

La BLM Briantea84 Cantù Fisdir ha chiuso al quarto posto l’esperienza al tredicesimo Meeting “Con il Vharese si nuota” di domenica 29 maggio disputato a Sesto Calende, in provincia di Varese. L’evento, valido come ottava tappa Nord Cup 2022, ha visto in vasca 7 portacolori biancoblù. Da sottolineare il record personale di Emanuele Meloni nei 100 stile libero. “La gara si è svolta velocemente, organizzazione perfetta - ha commentato Silvia Longoni, tecnico e responsabile del settore nuoto Fisdir -. Un ringraziamento ad Elena Pietroni per avermi supportato per la gestione degli atleti. Per quanto riguarda gli aspetti cronometrici, tutti sono stati più o meno nei loro tempi. La settimana senza allenamenti a causa della chiusura della piscina non ha giovato. Purtroppo abbiamo commesso ancora degli errori che potevano essere evitati. Il gruppo si è dimostrato comunque molto coeso e unito”.

I risultati delle gare

Ecco i risultati delle gare: Clelia Brioschi (50 farfalla C21 52"00 - 100 misti C21 2'19"40)Giorgia Conti (50 stile libero 44"60 - 50 rana 47"30) Davide Maniscalco (50 stile libero C21 46"70 - 100 misti C21 1'53"10) Emanuele Meloni (100 stile libero 1'10"40 - 100 rana 1'27"00) Davide Resnati (100 stile libero 1'11"90 - 100 misti 1'23"40) Simone Rossetti (50 stile libero 36"90 - 50 dorso 45"70) Gianluca Zoia (50 stile libero 36"30 - 50 rana 52"20) Staffetta 4x50 stile libero (Resnati, Zoia, Rossetti, Meloni): 2'22"50Staffetta 4x50 mista (Rossetti, Meloni, Maniscalco, Resnati): 2'52"20.