Nuova ala della scuola media, anche più sicurezza all'ingresso e all'uscita degli alunni

Nuova ala della scuola media di Olgiate Comasco, un intervento caratterizzato anche da più sicurezza nell'area dell'ingresso e dell'uscita degli alunni.

Nuova ala "trasparente", circondata da un giardino che fiorirà

La struttura, che va ad ampliare gli spazi didattici della "Michelangelo Buonarroti", esternamente mette in evidenza la riqualificazione del comparto adiacente: nel giardino antistante sono state piantate circa 2.000 essenze arboree. Inoltre, nell'aiuola davanti all'ingresso dell'edificio scolastico sono state posate tre panchine rosse. "Scelta voluta, quella del colore - spiega il sindaco Simone Moretti - Essendo in prossimità della scuola, si è deciso di richiamarsi al colore delle panchine contro la violenza sulle donne". Quindi, la volontà di sensibilizzare ulteriormente e creare cultura del rispetto.

Lavori in corso per smantellare il cantiere

In mattinata, nella zona di cantiere in piazza Volta, a ridosso del Palazzo municipale, lavori in corso per smantellare le recinzioni del cantiere. Segno che, finalmente, l'intervento è ormai completato. A breve il Comune effettuerà un sopralluogo, prima di concordare con la scuola una data per l'inaugurazione. Importo a base d'asta 1.133.628,96 euro: ribasso del 21,68%, quindi importo del contratto arrivato alla cifra di 895.054,20 euro.

Dissuasori per impedire l'ingresso alle auto

Posizionati alcuni paletti, dello stesso colore delle panchine, come dissuasori. Così l'area viene delimitata come pedonale: due paletti centrali, però, sono stati predisposti in modo che possano essere rimossi in caso di necessità (soccorso o iniziative pubbliche) di passaggio di mezzi. Addio agli stalli di sosta sul lato del Municipio e anche all'interno di quella che era la zona riservata alla scuola, prima dell'intervento del Comune delimitata da una recinzione e un cancello. Ora, nello stile che già caratterizza la palestra comunale di via Tarchini, nessuna recinzione ma spazio aperto verso la "Michelangelo Buonarroti".