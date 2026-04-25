Inverigo, nuova auto per la Polizia Locale. Andrà a sostituire il vecchio ufficio mobile.

Ufficio mobile per la Polizia Locale

Una nuova auto per la Polizia Locale di Inverigo. Da mercoledì 22 aprile è operativa la nuova vettura a disposizione del corpo municipale. Si tratta di una Volvo, un ufficio mobile che va a sostituire il vecchio ufficio mobile Fiat Doblò.

“L’auto è già operativa – sottolinea il sindaco Francesco Vincenzi – Ci sarà poi un momento di benedizione in occasione del 25 aprile”.

Attesa per il finanziamento

Lo stesso sindaco si è recato personalmente a ritirare la vettura in una concessionaria in provincia di Parma, a Collecchio, specializzata in auto delle forze dell’ordine. L’auto, in quanto ufficio mobile, è dotata di numerosi strumenti: computer, stampanti, etilometri e tanto altro.