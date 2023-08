Nuova missione umanitaria in Ucraina dalla parrocchia di Maccio

Nuova missione umanitaria partita dalla parrocchia di Maccio, a Villa Guardia, con nove volontari di Frontiere di Pace.

Nuova missione in Ucraina

Tre furgoni, 25 quintali di cibo, farmaci, prodotti di prima necessità: la ventunesima missione umanitaria di Frontiere di pace è diretta a Lviv, Kharkiv e Izjum. Proprio in quest’ultima città in Ucraina, dove è stata scoperta una fossa comune con 400 vittime dell’invasione russa, Frontiere di pace è impegnata con tre progetti.

I tre progetti a Izjum

Le tre azioni a Izjum sono per la sistemazione della sala dedicata ai bimbi nella biblioteca che è stata colpita da bombardamenti, poi l’aiuto all’ospedale con l’acquisto di un macchinario per il reparto di Oftalmologia, infine la ristrutturazione di una sala della chiesa greco cattolica.

La grande lotteria e la raccolta di aiuti

La raccolta di aiuti umanitari organizzata da Frontiere di pace prosegue, in particolare con la grande lotteria con 10.000 biglietti attualmente in distribuzione. L’estrazione dei biglietti vincenti è prevista per il 17 sett nell’ambito della fiera L’Isola che c’è.