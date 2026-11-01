Nuova pavimentazione stradale e rallentatori di velocità vicino alla stazione

Obiettivo la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

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A Merone da lunedì 2 novembre alle 8 fino a sabato 7 alle 18 il tratto di via Emiliani antistante la stazione ferroviaria sarà interessato da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e realizzazione di rallentatori di velocità, per migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Modifiche alla viabilità

Durante l’intervento saranno previste le seguenti modifiche alla viabilità: senso unico alternato, regolato da semaforo mobile attivo anche nelle ore notturne; limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in prossimità e in corrispondenza del tratto interessato dai lavori; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, nei tratti progressivamente occupati dal cantiere; divieto di accesso al blocco box del civico 25 per tutta la durata dei lavori, con possibilità di sosta nel vicino parcheggio pubblico della stazione ferroviaria.

“Intervento richiesto dai cittadini”

Le disposizioni saranno valide anche nelle ore notturne e, in caso di avverse condizioni meteo o necessità di cantiere, resteranno in vigore fino al termine dei lavori.