Nuova scuola a Faloppio: via al concorso per trovare un nome

Al via il concorso per dare un nome alla nuova scuola di Faloppio. L’Amministrazione comunale è pronta a consegnare ai cittadini il primo lotto della nuova scuola primaria che, una volta ultimata, riunirà in un unico edificio le elementari di Gaggino e Camnago.

Per completare l’opera e renderla ancora più unica, speciale e rappresentativa, però, c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Nei prossimi giorni il Comune aprirà un bando volto alla ricerca del nome con cui intitolare il plesso. Insegnanti della scuola dell’infanzia, classi della primaria e della secondaria, associazioni del territorio e privati cittadini avranno un mese di tempo per esprimere suggerimenti: potranno essere presentati e adeguatamente motivati in forma cartacea, ma anche con video o presentazioni di Power point. Le candidature verranno analizzate e valutate da una commissione composta dal dirigente scolastico, da alcuni docenti e genitori del Consiglio d’istituto e dall’assessore all’Istruzione Liliana Spiridigliozzi.

