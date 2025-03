Nuova seduta del Consiglio comunale olgiatese

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Olgiate Comasco.

Giovedì 6 marzo seduta in Sala consiliare

Consiglio comunale convocato per la serata di domani, giovedì 6 marzo. La seduta avrà inizio alle 20.45 nella Sala consiliare del Municipio in piazza Volta. All'ordine del giorno sette punti che saranno posti all'attenzione dei consiglieri di maggioranza e dei due gruppi di minoranza.

L'ordine del giorno

Dopo l'esame e la votazione per l'approvazione dei verbali precedenti, in discussione modifiche e integrazioni al vigente regolamento dell'asilo nido comunale e il piano programma per i servizi socioassistenziali relativo al triennio 2025-2027.

Variazioni al Bilancio

Poi spazio a temi prettamente economici. All'ordine del giorno, infatti, anche l'esame e l'approvazione di due variazioni al Bilancio di previsione. Inoltre, attenzione anche ad altrettanti prelievi dal fondo di riserva, relativi a delibere della Giunta comunale olgiatese.