Nuove rotatorie sulla statale Briantea

Nuove rotatorie sulla statale 342 Briantea, in centro a Olgiate Comasco: lavori iniziati nella mattinata di oggi.

Nuove rotatorie per snellire e mettere in sicurezza la viabilità

L’intervento previsto dal Comune olgiatese è caratterizzato da più aspetti. Innanzitutto la realizzazione di due rotonde sormontabili, in via Roma: all’altezza dell’intersezione con via Milano e in prossimità di via Volta. Contestualmente liberata l’area all’esterno della filiale di Intesa San Paolo, acquisita dal Comune: temporaneamente sarà area di cantiere per la realizzazione delle rotatorie e poi sarà trasformata in piazzetta pedonale.

“Più sicurezza e tempi d’attesa meno lunghi ai semafori”

Come spiega Flavio Boninsegna, assessore ai Lavori pubblici, “le due rotatorie, in porfido, di un metro e mezzo di diametro e circa dieci centimetri di altezza, saranno realizzate in modo da essere sormontabili. L’obiettivo è quello di rendere più sicura l’uscita da via Milano per chi si immette sulla statale e, anche con l’altra rotonda, più snello il transito. Finiti i lavori, sicuramente ritareremo i tempi dei semafori”. Una volta completato il primo step dell’intervento, il cantiere procederà con la realizzazione di un cordolo centrale e, infine, con la trasformazione dell’area posteggio all’esterno della banca.

Riqualificazione e realizzazione di una piazzetta in centro

La riqualificazione dell’area posteggio, inutilizzabile da tempo, prevede la realizzazione di un’isola pedonale: una piazzetta con arredo urbano e piantumazione di alberi. Sarà il terzo step dell’intervento avviato oggi dal Comune.