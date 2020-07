Nuove videocamere in paese: Senna Comasco più sicura

Nuove videocamere a Senna Comasco: il paese è più sicuro.

Videocamere e sorveglianza

“Sono state attivate tre nuove videocamere per la sorveglianza in via del Gaggio, zona ufficio postale”, ha fatto sapere l’Amministrazione comunale. “Rispondiamo alle richieste dei cittadini che chiedevano un maggior monitoraggio della zona.

Sono quindi ora 20 le videocamere di contesto attive sul nostro territorio, coordinate dalla nostra Polizia locale”.