Nuovi alberi nel parco di Figino Serenza: domani i lavori

Nuovi alberi nel parco di Figino Serenza: domani, domenica 21 febbraio 2021, i lavori.

Nella giornata di domani, domenica 21 febbraio 2021, il parco comunale di via De Gasperi a Figino Serenza rimarrà chiuso al pubblico. Il motivo è che in vista ci sono belle novità. La giornata infatti verrà sfruttata per la piantumazione di sei nuovi arbusti nell’ambito del progetto “Pro Albero” della Pro Loco del paese. Il sindaco Roberto Moscatelli per questo motivo ha emesso un’ordinanza che vieta per ventiquattro ore l’accesso al parco, fatta eccezione per gli addetti ai lavori.