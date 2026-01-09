Lavori durante le festività a Bosisio Parini, nuovi arredi e locali tinteggiati alla scuola dell’infanzia Lodovico Melzi D’Eril.

Novità alla ripresa della scuola

Una bella novità ha accolto i bambini dell’infanzia Lodovico Melzi D’Eril al rientro dalle vacanze natalizie. Durante le festività si sono conclusi due importanti interventi, programmati già dalla scorsa estate. Si tratta della sostituzione di tutti gli arredi (tavoli e sedie) delle quattro classi e del primo lotto della tinteggiatura della parte interna, che ha riguardato l’atrio, il corridoio e i locali di servizio al piano terra. Così l’assessore all’istruzione Gabriele Beccalli:

“Sono soddisfatto e ringrazio gli uffici e i fornitori che hanno rispettato i tempi prestabiliti, oltre che la scuola per la fattiva collaborazione – afferma – Come Amministrazione abbiamo ben in mente le priorità e sappiamo bilanciare le azioni da realizzare con le risorse disponibili. Gli interventi realizzati erano attesi da molti anni. La tinteggiatura prevede un secondo lotto che sarà programmato nei prossimi mesi, compatibilmente con l’attività scolastica”.

I lavori proseguono

I lavori non terminano qui: