Nuovi frontalieri e tassazione concorrente tra Italia e Svizzera

Il 17 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che stabilisce che tutti i cosiddetti nuovi frontalieri saranno soggetti a un meccanismo di tassazione concorrente tra Italia e Svizzera. Una novità che interessa migliaia di lavoratori, di cui molti del territorio di Olgiate Comasco e del circondario.

Frontalieri e tassazione

Fabrizio Giunta dell’Ocst, sindacato svizzero che collabora con l’italiana Cisl, illustrarci la questione nel dettaglio.

“I cosiddetti nuovi frontalieri pagheranno le imposte alla fonte nel Cantone di lavoro (aliquote che saranno pari all’80% di quelle ordinarie) e in aggiunta dovranno pagare l’Irpef in Italia secondo le aliquote canoniche, con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Grazie al sindacato, però, ai nuovi frontalieri spetteranno comunque delle importanti agevolazioni fiscali che sono state negoziate all’interno della Legge italiana n. 83/2023".

Le agevolazioni fiscali

Ecco le principali agevolazioni: istituzione di una franchigia fiscale di 10mila euro (riservata a chi ha il rientro giornaliero e deducibile dal reddito imponibile in Italia); deduzione per i contributi pensionistici e assicurativi pagati in Svizzera, ivi compresi i contributi versati per l’eventuale prepensionamento di categoria; deduzione degli assegni familiari svizzeri pagati dal relativo Cantone di lavoro. La prima dichiarazione dei redditi in Italia avverrà per il tramite di uno scambio di dati tra Italia e Svizzera. L’Autorità fiscale elvetica trasmetterà all’Italia entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del “nuovo frontaliere” con riferimento all’anno precedente”. Alla luce del nuovo Accordo, sarà fondamentale per il nuovo frontaliere saper calcolare con largo anticipo l’ammontare di queste imposte fiscali che saranno dovute in Italia".

Il nuovo servizio di Ocst per i frontalieri

Per questo motivo l’Ocst ha deciso di mettere a disposizione dei nuovi frontalieri (e di coloro che stanno valutando un’offerta di lavoro in Svizzera) un servizio di conteggio di queste imposte, “che verranno calcolate - spiega Giunta - già al netto delle deduzioni e detrazioni indicate sopra, ivi inclusi eventuali sgravi fiscali di natura personale, così da poter conoscere il reale impatto delle nuove regole di tassazione previste per il proprio reddito. Per prenotare il servizio è possibile contattare il sindacato Ocst scrivendo a frontalieri@ocst.ch”.

Sul territorio dell'Olgiatese, inoltre, è presente uno sportello settimanale che è attivo da marzo 2020. Da più di tre anni garantiamo assistenza a tutti i frontalieri ed ex frontalieri su diverse tematiche, dalla previdenza sociale e professionale al diritto del lavoro, verifica dei Ccl, consulenze sulla fiscalità e imposizione per i nuovi frontalieri, assistenza in merito a richieste di assegni familiari presso le casse di compensazione della Svizzera, verifica dell’ imposta alla fonte con eventuale richiesta di correttiva, etc. Siamo a disposizione tutti i venerdì dalle 16 alle 18 alla sede Cisl in via Angelo e Mary Roncoroni 9 a Olgiate Comasco. È consigliata la prenotazione al numero 031-944040”.