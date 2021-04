Nuovo bando di Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese

Regione Lombardia, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, mette a disposizione delle Piccole e medie imprese 7,5 milioni di euro per sviluppare e consolidare la capacità di azione del bando ‘Linea Internazionalizzazione Plus – Supporto alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione’. Il bando verrà aperto il prossimo martedì 20 aprile 2021 e avrà come attuatore operativo Finlombarda.

Bando di Regione per le piccole e medie imprese con una quota a fondo perduto

“Si tratta di uno strumento che prevede novità rilevanti rispetto alle precedenti edizioni”, ha spiegato l’assessore Guido Guidesi. “Abbiamo inserito una quota di finanziamento a fondo perduto, 1,5 milioni di euro, e ampliato la tipologia delle spese ammissibili basandoci sulle richieste delle imprese e tenendo conto dello scenario attuale”.

Chi sono i beneficiari e quali i progetti ammissibili

Possono partecipare al Bando le piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda, siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 mesi.

Sono ammissibili i progetti che prevedano:

l’affitto spazi e locali, noleggio di stand e materiali ai fini dell’allestimento dei locali/spazi/stand (arredi, attrezzature e strumentazioni tecniche)

quota di partecipazione e iscrizione alle fiere (ivi incluse quelle virtuali)

spese per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere

servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati

servizi di interpretariato e traduzione

servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato

servizi di catering, servizi assicurativi collegati.

La realizzazione di materiale informativo come: la realizzazione, redazione e traduzione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa in lingua straniera

Lo sviluppo e l’adeguamento di siti web per i mercati esteri e le azioni di web marketing

Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a 40.000 euro.

Agevolazioni e domande

L’agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di Finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di Contributo a fondo perduto ed è compreso tra un minimo di 40.000 euro e un massimo di 500.000,00 euro.

Le domande devono essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del 20 aprile 2021.