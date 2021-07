Nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Cantù: oggi i primi dieci interventi

Con i primi dieci interventi (quattro nell’ambito ortopedico e sei nell’ambito chirurgico), è stata avviata oggi 5 luglio 2021, l’attività del nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Cantù.

Nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Cantù

“Chiusa la procedura di accreditamento e ottenuto il via libera da Regione Lombardia, con la giornata odierna il blocco operatorio dell’ospedale di Cantù è divenuto operativo” osserva Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana.

La struttura si estende su una superficie di mille metri quadrati e dispone di tre sale operatorie. Negli interventi eseguiti quest’oggi, come detto, è intervenuta l’équipe di Ortopedia, diretta da Giuseppe Gaiani, responsabile dell’unità operativa semplice di Ortopedia e Traumatologia, l’unità di Chirurgia, diretta dal dottor Adelmo Antonucci, l’unità di Anestesia e Rianimazione, diretta dal dottor Antonio Micucci e il personale infermieristico, coordinato da Maria Girola.

“Il profilo di attività per quanto riguarda la chirurgia sarà quello di una chirurgia generale rispondente alle necessità territoriali e per la chirurgia oncologica i tumori del colon e della tiroide - spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio - Per quanto riguarda l’ortopedia saranno eseguiti tutti quegli interventi in elezione, ossia programmabili”.

Ha riaperto il Pronto Soccorso pediatrico

Inoltre un'altra novità all’ospedale di Cantù nella giornata odierna; come preannunciato nei giorni scorsi, ha ripreso la propria attività, il Pronto Soccorso pediatrico, diretto dal dottor Alfredo Caminiti. Il servizio era stato sospeso lo scorso novembre nell’ambito della riorganizzazione attuata per consentire l’assistenza nei nuovi reparti attivati a Cantù per i pazienti Covid. Garantito al personale un minimo recupero con il parziale godimento delle ferie, il servizio è stato riattivato quest’oggi.