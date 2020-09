Nella giornata di ieri, 23 settembre 2020, Ats ha segnalato la positività di un tampone per un residente del Comune di Ponte Lambro.

Nuovo caso di positività a Ponte Lambro

A spiegarlo è stato il primo cittadino, Ettore Pelucchi: “Contattato telefonicamente, il paziente mi ha confermato di non avere sintomi, di stare bene e di essere in isolamento al proprio domicilio insieme ai propri familiari. Questo è l’unico caso di positività al Coronavirus che, in questo momento, mi viene segnalato tra i residenti di Ponte Lambro. Il paziente è venuto a conoscenza della sua positività in occasione di una prestazione ospedaliera di cui necessitava e che prevedeva, in via precauzionale, la prova del tampone. Sottolineo quest’ultimo aspetto per ricordare che chiunque di noi, senza saperlo, potrebbe essere stato contagiato. Rivolgo pertanto l’invito a tutti di continuare a rispettare le regole oggi in vigore. Tra queste, le più importanti riguardano il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina quando si entra in luoghi chiusi accessibili al pubblico e anche all’aperto ogni qualvolta questa distanza minima non possa essere garantita. Continuiamo a fare la nostra parte: rispettiamo le regole”.