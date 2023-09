Nuovo comandante della Guardia di finanza

Nuovo comandante per la Compagnia della Guardia di finanza di Olgiate Comasco.

Nuovo incarico

Il sindaco Simone Moretti ha accolto il tenente Luca Scarano: nella mattinata di mercoledì 20 settembre visita a Palazzo Volta. L’ufficiale, neocomandante della Compagnia delle Fiamme gialle di Olgiate Comasco, è prossimo alla promozione al grado di capitano. Assume il nuovo incarico all’età di 26 anni dopo una pregressa esperienza quale comandante della Sezione operativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Imola. Il tenente Scarano ha frequentato uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo (la Scuola Militare «Nunziatella» di Napoli) e, successivamente, l’Accademia della Guardia di finanza, laureandosi in Giurisprudenza, con lode e dignità di stampa, all’Università degli Studi di Bergamo. Ha conseguito, sempre con lode, un master di secondo livello in Diritto tributario nei Rapporti Internazionali, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’arrivo al comando della storica Compagnia di Olgiate Comasco, istituita nel 1927, rappresenta per il giovane ufficiale un incarico di prestigio.

Una Compagnia storica

La Compagnia di Olgiate Comasco, nel tempo, si è sempre contraddistinta per una serie innumerevole di importanti risultati di servizio in tutti i principali settori di intervento della Guardia di Finanza: contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria. Nel corso dell’incontro in Municipio, il primo cittadino Moretti, nel congratularsi per il nuovo prestigioso incarico, ha rivolto al tenente Scarano i migliori auguri di buon lavoro a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio dell’Olgiatese e della Bassa Comasca, con la prospettiva di continuare l’ottimo rapporto di sinergia e collaborazione avuto finora con la Compagnia.

L'ingresso in servizio

Di fatto in servizio a Olgiate Comasco dalla metà del mese di agosto, al comando di una Compagnia che conta 51 uomini, il tenente Scarano è arrivato con la volontà di dare il meglio per la cittadinanza e con la mano tesa al Comune per instaurare un rapporto di collaborazione sempre più fattiva nel contrasto alle attività illecite. Il primo cittadino Simone Moretti evidenzia così il benvenuto al nuovo comandante: "Siamo orgogliosi di avere nella nostra città una Compagnia come quella della Guardia di finanza. Proseguiremo nella collaborazione per la legalità, avviata nei mesi scorsi, con la Guardia di finanza e anche con l’Agenzia delle entrate.