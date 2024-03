Nuovo comandante per la Polizia locale olgiatese

Nuovo comandante per la Polizia locale di Olgiate Comasco: con l’inizio del mese di marzo il Comune ha promosso Valeria Giudici alla guida del Comando di via Roncoroni.

Ezio Villa ha concluso il suo servizio in città

Il saluto a Ezio Villa, che ha lasciato il ruolo di comandante della Polizia locale olgiatese per trasferirsi in un altro Comune della provincia di Milano, ha motivato la decisione della Giunta: non una scelta esterna ma una promozione interna, affidando il Comando a Valeria Giudici, sino alla fine del mese di febbraio vice di Villa.

Organico ulteriormente ridotto

Il nuovo corso della Polizia locale coincide però con un ulteriore ridimensionamento dell’organico: con l’uscita di Villa, infatti, il numero degli agenti scende a sei. E almeno nell’immediato il Comune non riuscirà a rinforzare la Polizia locale: già andato a vuoto un concorso, anche il ricorso alle graduatorie di altri Comuni non ha sortito effetti.

L’obiettivo del sindaco

Per il primo cittadino Simone Moretti, il cambio di comandante è l’occasione per ripartire da zero. Il sindaco, infatti, ha puntualizzato la nuova scelta in un momento di confronto con gli agenti, auspicando massima coesione. “È ora di guardare avanti. Ci confronteremo anche col Comune di Solbiate con Cagno per una migliore organizzazione della nostra videosorveglianza”. Uno dei tasto dolenti, fonte di tensione tra lo stesso Moretti e l’ormai ex comandante della Polizia locale olgiatese.