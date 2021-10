Nuovo Consiglio comunale con sorpresa: c'è chi rischia di perdere il posto prima della seduta inaugurale

Olgiate Comasco

Verifiche in corso a Palazzo Volta, in caso di surroga Marco Novati lascerebbe il seggio a Davide Palermo.

Nuovo Consiglio comunale a Olgiate Comasco con sorpresa clamorosa: la prima seduta, quella dell'insediamento dopo le Elezioni del 3 e del 4 ottobre scorsi, è convocata per lunedì 18 ottobre ma un consigliere rischia di perdere il posto.

Nuovo Consiglio, probabile una surroga

Nemmeno il tempo di esultare per l'ampia affermazione ottenuta ai seggi, con un vero e proprio bagno di voti (3.411), e già Svolta Civica, gruppo di maggioranza, deve fare i conti con una probabile surroga. Verifiche in corso a Palazzo Volta sulla posizione di Marco Novati, candidato consigliere eletto con 81 preferenze, una in più del consigliere uscente Davide Palermo, primo dei non eletti e segretario del circolo di Olgiate del Partito democratico. Ma per lo stesso Novati è emersa una condizione di possibile conflitto d'interesse, essendo direttore di una filiale di banca nella quale il Comune di Olgiate Comasco ha il servizio di tesoreria.

L'ipotesi più probabile: surroga

"Dispiace per Marco, che è stato eletto - commenta il sindaco Simone Moretti - Sono in atto le necessarie verifiche sulla sua posizione conflittuale, che non sussisteva al momento della candidatura. In questo momento, infatti, lui è direttore di una filiale in cui il Comune ha il servizio di tesoreria. Avremo un responso entro breve, ma pare probabile la necessità di procedere con la surroga. Al posto di Novati entrerebbe Davide Palermo".