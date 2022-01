Nuovo furgone per la Polizia locale

Cirimido - Limido

Il costo è di oltre 35mila euro, per l’80% finanziato dalla Regione

Un nuovo mezzo per la Polizia locale della Bassa Piana Comasca della quale ormai da alcuni anni fanno parte i Comuni di Cirimido e Fenegrò (oltre a Guanzate, il capoconvenzione, sono associati anche Lurago Marinone e Veniano).

Nuovo furgone in dotazione ai vigili

«Questo nuovo furgone andrà a sostituire un mezzo in dotazione da più di vent’anni e ormai obsoleto - spiega il vicecomandante, Fabio Novarina - Proprio per le sue caratteristiche verrà impiegato per l’attività di prossimità del territorio, tra cui per esempio, il mercato settimanale nei vari paesi della Bassa Comasca. Inoltre verrà usato come supporto alla pattuglia durante i rilievi degli incidenti». Il costo complessivo è di oltre 35mila euro. Di questi l’80% è stato finanziato dalla Regione Lombardia, gli altri dal Comune di Guanzate, che ripartirà la spesa fra tutti i Comuni convenzionati. L’attività compiuta dallo scorso anno dalla Polizia locale è confermata dai «numeri».

I dati del 2021

Nel 2021 sono stati effettuati i rilievi di 57 incidenti, tra cui uno mortale. Sono stati emessi 1030 verbali, sono da aggiungere anche 544 preavvisi. Trentadue le notizie di reato. Sessantasette invece le persone trovate senza assicurazioni. «Di queste alcune non l’hanno pagata perché si sono dimenticati – conclude il vicecomandante – Altri perché non avevano i soldi». Nei progetti del nuovo anno c’è l’ampliamento dell’organico, attualmente composto da dieci unità: un comandante, un vice e otto agenti.