Nuovo guardrail sotto la lente d'ingrandimento: bulloni non tirati, cartelli cadenti

Il nuovo guardrail posato a fine gennaio in via Indipendenza, a Olgiate Comasco, pare proprio una storia infinita.

Incidente, danneggiamento del guardrail e attesa per la sistemazione

Danneggiato nel mese di settembre del 2022 da un’automobile uscita di strada, finalmente il guardrail è stato sostituito per garantire più sicurezza. Lavori finiti nella mattinata di venerdì 26 gennaio, come aveva annunciato il sindaco Simone Moretti, soddisfatto della messa in sicurezza di un tratto di via Indipendenza. L’Amministrazione comunale ha stanziato 35.000 euro per risolvere due problemi: quello in via Indipendenza e l'altro in via Tarchini (intervento ancora da realizzare nel tratto in prossimità del ponte). Ma già in merito alla spesa pubblica erano state sollevate considerazioni critiche. In particolare era stato Matteo Molinari, residente proprio in via Indipendenza, a segnalare che il guardrail era stato distrutto da un'automobile uscita di strada, con intervento dei Carabinieri che avevano rilevato l'incidente. Ma la cosa era finita lì, senza che il Comune risalisse a chi aveva danneggiato il manufatto, così da chiedere il risarcimento.

Nuova segnalazione, nuovo problema

Ora, piazzato il nuovo guardrail, lo stesso residente, a opera conclusa, ha posto dubbi sul risultato finale. E in modalità costruttiva ha inviato al Comune e alla Polizia locale una segnalazione al riguardo. In particolare, pezzi del vecchio guardrail rimasti sul posto e bulloni non tirati della nuova barriera. "Mi sembrava doveroso segnalare - puntualizza Molinari - perché sono stati spesi soldi dei cittadini che, a mio parere, si poteva evitare di spendere risalendo alla persona che ha causato il danneggiamento. E adesso mi sembra corretto controllare anche per ragioni di sicurezza".

In arrivo controlli

La segnalazione del cittadino è finita in mano al sindaco e al comandante della Polizia locale. "Ricevuta la segnalazione, abbiamo contattato la ditta che ha effettuato l'intervento di posa del guardrail. Il lavoro è certificato, ma per sicurezza chiederemo che venga controllato ulteriormente quando la stessa ditta uscirà per realizzare il guardrail in via Tarchini". Anche il primo cittadino Simone Moretti garantisce attenzione: "La segnalazione è stata inviata alla ditta, l'unica titolata a dire che il lavoro sia stato fatto in modo adeguato. Io mi ero già attivato con la Polizia locale anche per la questione dell'incidente, per risalire a chi aveva danneggiato il vecchio guardrail: purtroppo mi è stato spiegato che non si era riusciti a individuare chi era uscito di strada". Ma la storia, appunto, non è conclusa. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 febbraio altra segnalazione di Molinari: parte della segnaletica abbinata al guardrail risulta già non più allineata e cadente.