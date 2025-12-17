Nuovo kit ecologico, un terzo dei bulgaresi manca all’appello: “Venite a ritirarlo”

Solo un terzo dei bulgaresi ha ritirato il nuovo kit ecologico, l’appello del vicesindaco Pierino Clerici.

L’appello a ritirare il kit ecologico

Ieri, martedì 16 dicembre, era l’ultimo giorno utile per poter entrare in possesso di tutto l’occorrente per una corretta raccolta differenziata a domicilio: sacchetti per l’umido, carton box, sacchetti per il residuo secco e per la plastica/alluminio. Purtroppo, all’appello manca ancora un terzo dei residenti a Bulgarograsso. In totale sono stati distribuiti 7.177 kit.

Giorni aggiuntivi per il ritiro

“Purtroppo non tutti hanno ritirato il materiale che, ricordo, è totalmente gratuito – spiega il vicesindaco – Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare due giorni in più: sarà possibile ritirare il kit sabato 27 dicembre (8-12) e lunedì 29 dicembre (16-19), sempre in Sala consiliare”.