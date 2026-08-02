Valbrona, nuovo look per la piazza della chiesa di Visino. Rifacimento della pavimentazione più ammalorata.

Lavori in piazza

Rifacimento per la piazza della Chiesa di Visino a Valbrona per sostituire parte della pavimentazione. L’area oggetto di restyling è stata divisa. Prima si è provveduto ad eseguire i lavori nella porzione di piazza tra la chiesa della Beata Vergine Assunta e il monumento ai caduti, poi, una volta conclusa, si è proceduto con l’altro tratto dell’area. Non si è trattato di un restyling totale, ma solo di curare le parti più rovinate della pavimentazione.

Parla il consigliere

Così il consigliere Simone Mason, che ha seguito i lavori: