Nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco al distaccamento di Appiano Gentile.

Questa mattina, davanti a un centinaio di persone, è stato presentato il nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Appiano Gentile. Presenti tra gli altri il sindaco Giovanni Pagani, il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone, il presidente dell'Associazione nazione Vigili del fuoco volontari Roberto Mugavero e il decano Monsignor Erminio Villa. Il mezzo è stato donato da Teresina Clerici. venuta a mancare ormai da qualche anno.

Mario Corti, ex responsabile del distaccamento appianese e storico volontario, premiato dal Comune di Appiano, è intervenuto durante la cerimonia: "Voglio ringraziare per primi mia moglie e la mia famiglia,. Senza di loro non avrei potuto donare il mio tempo a questa attività di volontariato. Ringrazio poi tutti i volontari, con i quali siamo riusciti a creare un gruppo solido al servizio del territorio e della comunità. Quando ho sposato mia moglie le ho detto che anche dopo il matrimonio avrei continuato a fare il Vigile del Fuoco. Non è facile portare avanti un progetto come quello del distaccamento, ma con l'entusiasmo e il lavoro di tutti si può raggiungere anche questo risultato. Il mezzo che inauguriamo oggi è innovativo e serve soprattutto negli interventi sugli incidenti stradali". E' quindi intervenuto il sottosegretario Molteni: "Grazie alla generosità di una cittadina, insieme al lavoro dei sindaci e dei volontari è stato possibile dotare oggi il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Appiano Gentile di un nuovo mezzo di soccorso". Infine ha concluso il sindaco Pagani: "Ci sono uomini che, ogni volta che su territorio succede un incidente o una disgrazia, sono pronti a intervenire in aiuto senza percepire alcunché. A loro rivolgo io mio grazie e quello della comunità".