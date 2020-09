La parrocchia di Olgiate comasco ha ribadito la volontà di riqualificare l’oratorio, anche abbattendo alcuni edifici. Sulla questione prende parola l’assessore all’Urbanistica Maria Rita Livio.

Nuovo oratorio nell’area Italplastic: il Comune apre al dialogo

“Prima di scegliere la modalità d’intervento, però, io non scarterei l’idea di fare un ragionamento più ampio, coinvolgendo la proprietà dell’area Italplastic – più di 20.000 mq adiacenti alla chiesa e alla casa parrocchiale – per valutare l’eventualità di realizzare il nuovo oratorio proprio nella stessa zona della chiesa. Così chiesa e oratorio non sarebbero più separati dalla statale”. Il Comune quindi apre al dialogo tra le parti interessate.

