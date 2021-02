Nella seduta di ieri sera, 8 febbraio 2021, il consiglio comunale di Cantù ha approvato la delibera che dichiara il pubblico interesse per la realizzazione del Palasport di viale Europa.

Nuovo palazzetto di Cantù, c’è l’ok del consiglio comunale

La società intende ringraziare tutti gli organi amministrativi e le forze politiche con cui in questi mesi si è sviluppato un confronto aperto, proficuo e costruttivo, sempre volto a tutelare gli interessi di Cantù e dei suoi cittadini – spiegano dalla società – Cantù Next S.p.A. sente forte la responsabilità legata a un consenso così ampio come quello manifestatosi in Consiglio Comunale e, per questa ragione, continuerà alacremente a lavorare con i propri tecnici per arrivare nel minor tempo possibile al prossimo passo previsto dalla Legge n.147

del 2013 (cosiddetta Legge Stadi), ossia al deposito del progetto definitivo del nuovo Palasport, altra grande tappa prima dell’avvio della costruzione dell’opera”.