Nuovo parco giochi ad Albavilla, domani, mercoledì 1 luglio 2020, ci sarà l’inaugurazione.

Nuovo parco giochi ad Albavilla, domani c’è l’inaugurazione

Taglio del nastro per il nuovo parco giochi realizzato ad Albavilla. La cerimonia di inaugurazione “Verde in gioco” sarà domani, mercoledì 1 luglio, alle 11, nella nuova struttura di via Landolfo da Carcano: sarà un nuovo parco giochi che sorge tra la sede della scuola e l’Opera Pia Roscio, dove è stato installato anche un percorso vita che potrà essere usato anche dagli insegnanti di educazione fisica del Comprensivo “Kennedy”. Alla manifestazione, organizzata dal Comune, parteciperanno i bambini e ragazzi del centro estivo.

(Nella foto, il progetto per la realizzazione del nuovo parco)