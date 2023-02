Nuovo parco giochi: "Non vandalizzatelo"

Riaperto il parco giochi di piazza Sant’Ambrogio, il vicesindaco Isabella Dominioni lancia un appello: "Non vandalizzatelo".

Parco giochi a Lurate, l'appello del vicesindaco

Nei giorni scorsi è tornato fruibile, a Lurate, dopo un intervento di riqualificazione costato la bellezza di 31.300 euro, lo spazio dedicato ai più piccoli . "Siamo riusciti a intercettare, lo scorso anno, un contributo di 30.000 euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivo - precisa Dominioni - E così abbiamo scelto di dare una sistemata all’area di piazza Sant’Ambrogio, che versava in condizioni precarie. Nei mesi scorsi abbiamo chiuso anche alcuni giochi perché pericolosi. Ora sono tornati di nuovo utilizzabili e spero che vengano trattati in modo rispettoso così da evitare danneggiamenti".