Al termine della messa delle 16 di oggi, sabato 17 ottobre 2020, nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Olgiate Comasco è stato annunciato il nuovo parroco. L’incarico è stato affidato a don Flavio Crosta.

Nuovo parroco di Olgiate: arriva don Flavio Crosta

Presto la comunità olgiatese avrà un nuovo parroco, don Flavio Crosta, nato a Stazzona, nel 1963. All’età di 18 anni entra in Seminario, consegue il diploma di Maturità Magistrale e successivamente il Corso Teologico, unitamente al cammino spirituale. Nel 1987 viene ordinato Diacono e nel 1988 Sacerdote per l’imposizione delle mani di Mons. Vescovo Teresio Ferraroni.

E’ stato poi nominato vicario della parrocchia dei SS. Vito e Modesto presso Lomazzo dal 1988 al 1997. Dal 1997 al 2003 è stato vicario presso la parrocchia S. Giovanni Battista in Morbegno. Quindi nel è diventato parroco delle parrocchie di S. Giorgio e S. Fedele presso Colico, dal 2003 al 2008. Dal 2008 è Arciprete della parrocchia S. Eufemia e coordinatore dell’unità Pastorale delle 5 Comunità di Teglio e Castello Dell’Acqua. Per lui inizia ora un nuovo percorso e la comunità è pronta ad accoglierlo.