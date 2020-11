Nuovo percorso per due agenti della Locale di Olgiate: il saluto del sindaco.

Per gli agenti Daniela Cesana ed Emanuele Borgonovo oggi, sabato 14 novembre 2020, è stato l’ultimo giorno di lavoro nella Polizia locale di Olgiate Comasco. Da lunedì infatti saranno in servizio all’Agenzia delle Dogane. Oggi il sindaco Simone Moretti ha voluto ringraziarli per il lavoro svolto e augurare loro il meglio per il futuro.

“In questi quattro anni mi sono trovata bene con tutti i colleghi – sottolinea Cesana – anche col comandante precedente Mario Fioravanti. Ho iniziato nel 1995 a Como, lavorando 22 anni nello stesso comando, poi il trasferimento a Olgiate. Ciò che ho apprezzato e apprezzo moltissimo di Olgiate è la notevole realtà associativa”.

“Lavoro qui dal 1998, prima facevo il magazziniere in una ditta di viti e bulloni. Sono stato assunto nel 1998, avevo 24 anni. Non sapevo nulla di Olgiate, ma proprio in Comune ho conosciuto chi, poi, è diventata mia moglie” ha sottolineato Borgonovo.