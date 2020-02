Nuovo senso unico a Olgiate Comasco, attenti ai “furbi”

Senso unico per garantire più sicurezza ma c’è chi si fa beffe della nuova segnaletica. Succede in via Della Scaletta a Olgiate Comasco.

Olgiate c’è un nuovo senso unico, attenti ai “furbi”

L’Amministrazione comunale ha modificato la viabilità, dopo un confronto in più step con i residenti. Da martedì 28 gennaio un’ordinanza della Polizia locale regola il senso unico a scendere verso Olgiate. Eppure c’è chi ancora si mostra irriducibile alla novità. Da qui lo sfogo di un residente contro i furbetti. “Purtroppo c’è chi fa finta di nulla e transita contromano – spiega Claudio Barlume – E’ questione di educazione, di rispetto delle regole”.

