Nuovo traguardo per Roberta Amadeo: ha conquistato il Tricolore nel Campionato Italiano Paraciclismo

Un nuovo traguardo per Roberta Amadeo con il Tricolore conquistato nel Campionato Italiano Paraciclismo.

Roberta Amadeo in vetta

Il grande risultato nella giornata di ieri, sabato 27 agosto, ad Avezzano. La campionessa di Cermenate ha quindi aggiunto una nuova tacca ai suoi successi dopo il gradino più alto del podio arrivato nella crono degli Europei di Paraciclismo 2022 in giugno: una doppia medaglia d’oro per la cermenatese agli Europei di paraciclismo disputati a Upper, in Alta Austria.