Occhio ai furbetti della Tassa rifiuti: Comune a caccia di chi non paga

Il Comune di Olgiate Comasco non fa sconti ai furbetti della Tassa rifiuti.

Tassa locale, regole nazionali

In Consiglio comunale è stato approvato il nuovo Piano economico finanziario della Tari. In particolare, spiegati i complessi meccanismi – nazionali – che lasciano margine ridotto all’azione dell’Amministrazione comunale. Di fatto, nessun aumento e nessuna riduzione sulla tassa.

Il problema

Ma a incidere sui costi c’è una voce piuttosto antipatica, come spiega l’assessore alla Transizione ecologica. “Gli insoluti – precisa Renato Spina – pesano per 300.000 euro. Dà fastidio il menefreghismo dei contribuenti che non pagano la Tari. Abbiamo già recuperato una quota di queste somme insolute e continueremo”.

Lo sfogo

Ulteriore preoccupazione: i rifiuti domestici abbandonati nei cestini pubblici. Un problema che incide sulla spesa per lo smaltimento di materiali indifferenziati. “Se fosse per me pubblicherei i nomi di chi non paga la Tari – spiega l’assessore Spina – So che non è possibile farlo per ragioni di privacy, ma davvero servirebbe una cosa del genere”. Sul Giornale di Olgiate, in edicola per tutta la settimana, i dettagli degli insoluti e l’approfondimento con l’assessore.