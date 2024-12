Occhio alla truffa del messaggio telefonico con "questioni che la riguardano"

L'allarme truffe resta sempre valido e questa volta il tentativo di raggiro arrivata tramite Sms ricevuti da cittadini sul territorio comasco e con particolari segnalazioni da Olgiate Comasco.

Un Sms trappola

Sul display del telefono cellulare compare un numero che invia un messaggio. Un Sms in cui, testualmente, si legge così: "Abbiamo provato a contattarla diverse volte. E (senza accento, Ndr) pregato di chiamare al numero (che viene specificato, iniziando con le cifre 893 ma che qui non riportiamo per esteso, Ndr). Per delle questioni che la riguardano". Errore di ortografia a parte, il messaggio cerca di catturare l'attenzione delle persone alle quali viene inviato, per poi indurle a contattare il numero indicato. Una telefonata che esporrebbe il malcapitato al rischio di incappare in costi significativi nella comunicazione.

Prestare massima attenzione

Il suggerimento, come sempre nei casi dei tentativi di truffa telefonica, è quello di non dare seguito alla richiesta del mittente sconosciuto. Anzi, è sempre bene bloccare il numero e segnalare alle Forze dell'ordine. In particolare, nella giornata odierna segnalazioni da Olgiate Comasco, dove chi ha ricevuto il messaggio ha immediatamente capito che si trattava di uno stratagemma. Quindi, l'invito a prestare massima attenzione, aiutando a diffondere la voce per evitare che qualcuno possa cadere nella trappola.

L'allerta contro le truffe

La casistica delle truffe è varia e, come sempre, che si tratti di truffe telefoniche o di tentativi di raggiro effettuati di persona, è sempre bene diffidare degli sconosciuti e segnalare tempestivamente ogni caso sospetto al numero unico 112.