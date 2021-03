Occhio alla truffa della falsa incaricata comunale: a Olgiate Comasco segnalati tentativi di raggiro da parecchi cittadini, anche da commercianti, e il sindaco lancia l’appello a prestare massima attenzione.

Occhio alla truffa

“È dalla giornata di ieri che tanti nostri concittadini ricevono telefonate da una signora che si presenta come incaricata dal Comune di Olgiate – l’allerta puntualizzata dal primo cittadino Simone Moretti – Viene descritta come “distinta e con un vocabolario forbito” per la vendita di prodotti made in Italy al domicilio previo incontro con un fantomatico signor Lino. Il Comune non ha autorizzato nessuno a chiamare in suo nome e se deve fare comunicazioni scrive, invia mail e mai sì propone di venire a casa con i suoi incaricati per un porta a porta di sconti e spese alimentari”.

La raccomandazione per aiutare in particolare gli anziani

Dal sindaco un’ulteriore sottolineatura per mettere in guardia i cittadini dai tranelli di chi tenta di truffare il prossimo. Anche l’invito al passaparola per proteggere il più possibile gli anziani. “Le raccomandazioni sono sempre quelle di non fare entrare nessuno in casa. Inoltre, chiamate il 112 se dovessero insistere o voler entrare senza autorizzazioni. Avvisiamo, per favore, le persone anziane e che vivono sole. Grazie per la preziosa collaborazione”.