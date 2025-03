Occulta più di un milione di euro, sequestro preventivo di un immobile

Il giro d’affari occultato al fisco dall’agente di commercio e ricostruito dai verificatori ammonta a oltre un milione di euro.

Sequestro preventivo

I Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Como, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 120mila euro, emesso del Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un lavoratore autonomo residente in provincia di Como, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e II.DD. L'indagine è scaturita dalle risultanze acquisite dai Finanzieri della Compagnia di Erba nel corso di una verifica condotta nei confronti di un agente di commercio, attivo nel settore della vendita degli elettrodomestici, il quale non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale a decorrere dall’anno d’imposta 2017.