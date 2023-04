Negli scorsi mesi il Reparto Operativo Aeronavale di Como della Guardia di Finanza aveva avviato un'indagine finalizzata all’individuazione di occupazioni abusive del demanio pubblico: un'indagine che ha portato i suoi frutti.

Occupavano suolo pubblico da anni: sgominati dal Reparto Operativo dei Finanzieri di Como

I militari hanno sottoposto a controllo due concessionari di aree demaniali per verificare la corrispondenza delle superfici occupate e lo stato dei pagamenti dei relativi canoni concessori.

In particolare, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano della Guardia di Finanza di Porto Ceresio (VA), a seguito di preliminari sopralluoghi sulle aree demaniali interessate prospicenti le acque del Lago di Varese e del Lago di Ghirla e relativi riscontri planimetrici, hanno rilevato l’occupazione abusiva di due aree, che complessivamente andavano a coprire 2mila metri quadrati circa, posta in essere da due soggetti privati i quali le avevano sottratte all’uso pubblico inglobandole nelle rispettive proprietà private confinanti per utilizzarle in maniera esclusiva.

L’esito dell’attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle del comparto navale si è conclusa con il sequestro amministrativo delle aree demaniali occupate abusivamente e la constatazione di omessi versamenti all’Erario di canoni demaniali pari a 419.000 euro riferiti agli ultimi 10 anni.

Ai due trasgressori è stata intimata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la rimozione forzata a loro spese delle opere abusivamente realizzate nonché il ripristino dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico. L’attività svolta si inserisce nel più ampio contesto dei servizi eseguiti dai Reparti Navali lombardi attraverso i poteri attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dal D. Lgs. 68/2001 anche in materia di “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di Demanio e patrimonio dello Stato”.