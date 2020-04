Odori sospetti, intervengono i Vigili del fuoco

Odori sospetti a Bulgarograsso, intervengono i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Odori sospetti in via XXV Aprile

Nella tarda serata di ieri, in via XXV Aprile, i residenti hanno chiamato i Vigili del fuoco e i Carabinieri a causa di forti odori provenienti dalla zona. “Le indagini si sono svolte in zona ed è stato eseguito un controllo approfondito dell’ex stabilimento Still, anche con il supporto del gruppo specializzato dei Vigili del nuoco Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) – ha spiegato il sindaco Fabio Chindamo – L’intervento si è appena concluso (poco dopo la mezzanotte, ndr) ed è durato circa due ore, senza purtroppo identificare la causa dell’odore. Sul posto insieme a me anche il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile Gianni Coffari“. Infine un appello: “Invito tutti i cittadini che dovessero avvertire nuovamente odori particolari di segnalare prontamente al 112 in modo da proseguire le indagini. Nelle prossime ore contatterò Arpq per verificare se vi è la possibilità di svolgere nuove e ulteriori indagini”.