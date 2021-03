Faceva abusivamente attività di gommista e compravendita di veicoli: sanzionata officina di Cantù

Lo scorso venerdì 12 marzo 2021, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale di Como, ha eseguito un controllo in un’officina nel Comune di Cantù.

Faceva abusivamente attività di gommista e compravendita di veicoli: sanzionata officina

Dopo aver ispezionato i locali ed esaminato attentamente i documenti ed i registri custoditi, gli operatori hanno constatato che l’officina svolgeva attività di gommista abusivamente, in totale assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge. E’ stato, inoltre, accertato che veniva anche svolta abusivamente attività di compravendita di veicoli, senza aver mai conseguito l’autorizzazione a svolgere attività di agenzia d’affari. Erano peraltro totalmente assenti anche i registri obbligatori previsti per la vendita di veicoli.

Per tali ragioni, in seguito ad ulteriori ed approfonditi svolti in Ufficio, nella giornata del 18 marzo 2021, gli operatori della Sezione di Polizia Stradale di Como, diretta dal Vice Questore Aggiunto Antonio Arciero, hanno notificato al titolare dell’attività commerciale tre verbali di contestazione amministrativa. Gli stessi hanno contestualmente proceduto anche al sequestro amministrativo di tutte le apparecchiature meccaniche strumentali all’esercizio dell’attività di gommista, di cui è stata poi chiesta la confisca, ai fini della distruzione.