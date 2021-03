Oggi a Cucciago vaccini a domicilio per i fragili… Ma alle 11 stop alle dosi attese

Anche il Comune di Cucciago, come quello di Capiago Intimiano, oggi, sabato 27 marzo 2021, ha avuto la disponibilità del vaccino anti Covid-19, destinato alle persone con fragilità allettate o con ridotta mobilità, con la possibilità della somministrazione a domicili. Peccato che il servizio sia potuto durare solo poche ore…

A Cucciago oggi vaccini a domicilio per i fragili

L’Amministrazione comunale spiega l’accaduto: “Giovedì sera, 25 marzo, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto la comunicazione dei nostri Medici della disponibilità, per la giornata di sabato 27 marzo, del vaccino ANTICOVID19 destinato alle persone con fragilità allettate o con ridotta mobilità, con la possibilità della somministrazione a domicilio. Da venerdì mattina si è attivata quindi tutta la procedura per garantire questa opportunità ai nostri concittadini in totale sicurezza (i vaccini devono essere inoculati entro 6 ore dal ricevimento), con un accompagnatore “laico” che aiutasse il dott. De Stefano per la parte amministrativa e tre infermieri. Tre volontari del gruppo di Cucciago Cardioprotetta hanno dato la loro disponibilità per questo servizio, nonostante turni di lavoro massacranti per il periodo complicato che stiamo vivendo. A loro il nostro ringraziamento”. E fin qui tutto bene.

L’incredibile stop

Peccato però che tutto si sia fermato alle 11. “Purtroppo, a metà mattina, le dosi disponibili iniziavano a ridursi. Alle 11 il dottore è stato avvisato che le dosi attese non sarebbero più arrivate. Troviamo discutibile una gestione di questo tipo e speriamo che la promessa che le dosi siano disponibili la prossima settimana si realizzi”.