Oggi il funerale del professor Stefano “Tete” Pozzi

Alle 14.30 nella chiesa di Sant'Agostino si riunirà una folla di amici e colleghi, stretti attorno alla famiglia del docente.

Oggi, lunedì 15 dicembre, a Como, il funerale del professor Stefano “Tete” Pozzi.

Il saluto a un uomo e sportivo eccezionale

Pozzi è scomparso sabato 13 dicembre all’età di 59 anni. Punto di riferimento della sua famiglia, a scuola – apprezzatissimo insegnante di Scienze motorie alla scuola media “Buonarroti” di Olgiate Comasco – e nel mondo dello sport, dalla Como Nuoto alla Libertas volley Cantù, dove era impegnato per la crescita dei giovani pallavolisti.

Il funerale

Oggi, nella chiesa di Sant’Agostino a Como, il funerale: alle 14.30 una folla di amici e colleghi si stringerà ai familiari di Stefano “Tete” Pozzi. In mattinata, alla Darsena di viale Geno, dalle 9 alle 12 la possibilità di omaggiare e salutare la salma del professor Pozzi.

Cordoglio a Olgiate Comasco

Sgomenti i colleghi dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco, dove Pozzi si è distinto non soltanto insegnando ma anche promuovendo iniziative di solidarietà come la “Corsa contro la fame”. Parole cariche di commozione da parte del sindaco Simone Moretti, riconoscendo in Pozzi una vera e propria colonna della scuola olgiatese.