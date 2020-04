Hanno riaperto oggi i centri di raccolta rifiuti di Erba e Tavernerio: a Tavernerio, code lunghissime di automobili all’ingresso.

Oggi la riapertura del centro di raccolta rifiuti: lunghissime code all’ingresso

Lo aveva annunciato la società Service 24: oggi, lunedì 27 aprile, hanno riaperto al pubblico le piattaforme ecologiche per il conferimento dei rifiuti. E nella mattinata di oggi, a Tavernerio è il caos: una lunghissima coda di automobili ha affollato l’isola ecologica, creando un’attesa di due ore per accedervi. Tanto da spingere il Comune di Tavernerio con il sindaco Mirko Paulon a “bacchettare” e invitare la cittadinanza e gli utenti a recarsi in piattaforma con senso civico. “Cari concittadini, oggi è stata riaperto il centro di raccolta dei rifiuti e ci sono 2 ore di coda per accedere. Invitiamo tutti a usare il servizio con senso civico. Non recatevi in piattaforma se dovete conferire solo materiale per cui è previsto il ritiro porta a porta (plastica, carta e vetro ). In piattaforma è obbligatorio l’uso della mascherina.

Il sindaco ha inoltre ricordato le modalità di accesso all’isola ecologica: “I privati potranno accedere nei normali orari a TARGHE ALTERNE con le seguenti modalità:

lunedì 27 aprile targa del veicolo con numero che termina con 0 -1 -2 -3

martedì 28 aprile : 4 -5 -6

mercoledì 29 aprile : 7 -8 -9

giovedì 30 aprile : 0 -1 -2 -3 -4

venerdì 1 maggio : CHIUSO

sabato 2 maggio : 5 -6 -7 -8 -9

domenica 3 maggio : CHIUSO

Lunedì 4 maggio : 0 -1 – 2 – 3

martedì 5 maggio : 4 -5 -6

mercoledì 6 maggio : 7 -8 -9

giovedì 7 maggio : 0 -1 -2 -3

venerdì 8 maggio : 4 -5 -6

sabato 9 maggio : 7-8-9

Le aziende potranno accedere su prenotazione da effettuarsi al n. verde 800 031 233 o mediante messaggio e-mail all’indirizzo tecnico@service24.co.it

La protezione civile avrà il compito di regolare gli accessi al centro di raccolta.

Sono momenti complicati ed è necessaria la collaborazione di tutti”.