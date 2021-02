Oggi al via la campagna vaccinale anti-Covid per gli over 80

Prende il via ad oggi, giovedì 18 febbraio 2021, anche sul territorio dell’ATS Insubria la somministrazione della vaccinazione anticovid per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni.

Dalle 13 di ieri, coloro che si sono registrati alla piattaforma dedicata di Regione Lombardia vaccinazionicovid.servizirl.it (direttamente o per il tramite dei Medici di Medicina Generale o della rete delle farmacie), stanno ricevendo le conferme per l’appuntamento. Per accompagnare questa fase di avvio, solo per gli appuntamenti della giornata di oggi, oltre all’sms, i soggetti hanno ricevuto anche una telefonata, così da accertare la disponibilità del cittadino a presentarsi all’appuntamento e fornire istruzioni dettagliate sulle modalità di accesso alla vaccinazione. Per le giornate successive gli appuntamenti verranno comunicati esclusivamente con sms.

I primi centri ad erogare l’attività vaccinale saranno:

Dalla prossima settimana i punti vaccinali verranno progressivamente incrementati.

Si ricorda che le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno dando priorità ai cittadini di età pari o superiore a 100 anni e, a scalare, gli ultra novantenni fino ad arrivare ai nati nel 1941. Per dare la propria adesione alla campagna vaccinale è necessario registrarsi sull’apposita piattaforma e avere a portata di mano la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare e un numero di cellulare / Telefono fisso.

Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati sopra richiesti. Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente un numero di richiesta- adesione e un riepilogo dei dati forniti.

ATS Insubria informa che per chi ha gravi disabilità o uno stato di salute che non consente lo spostamento in un centro vaccinale in autonomia o accompagnato, può rivolgersi al numero verde di ATS Insubria 800.769622 per comunicare la necessità di vaccinazione a domicilio.