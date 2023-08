A Olgiate Comasco bisogna tenere gli occhi aperti, lo consiglia il Controllo del Vicinato che nelle ultime ora ha segnalato un tentativo di furto con la classica "truffa dell'abbraccio".

Olgiate: attenzione alla "truffa dell'abbraccio"

Secondo quanto riportato dalla segnalazione del Controllo del Vicinato, che a Olgiate conte 950 iscritti divisi in 20 gruppi e con 150 vie coinvolte, ieri pomeriggio, venerdì 11 agosto, nella zona di via Roma, vicino ai semafori del cantiere del nuovo supermercato in costruzione, una donna insieme ad un uomo in macchina hanno chiesto un'informazione ad un passante. La donna a quel punto sarebbe scesa dall'auto per abbracciarlo nel tentativo di sfilargli portafogli e collana.

Un episodio che potrebbe verificarsi nuovamente e proprio per questo il Controllo del Vicinato invita tutti gli iscritti e i cittadini a prestare massima attenzione.