Olgiate, centri disabili lasciati in un limbo: «Ats faccia chiarezza»

Centri disabili lasciati in un limbo da Ats. Le cinque strutture gestite dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese sono pronte a riaprire integralmente, ma chiedono certezze.

Centri disabili lasciati in un limbo da Ats

Sono cinque le strutture sul territorio gestite dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese: un Cse per minori con disabilità (Casa di Paolo e Piera) a Olgiate, due Cdd (a Lurate Caccivio e a Uggiate Trevano), un Cse per adulti con disabilità (a Lurate Caccivio), uno Sfa (Servizio di formazione all’autonomia) per adulti con disabilità (a Uggiate Trevano). Complessivamente, contando anche qualche assistenza domiciliare, le persone seguite dal Consorzio sono 116. Ma per loro non c’è la possibilità di tornare a frequentare i centri come avveniva prima dell’emergenza coronavirus. Senza dimenticare la quarantina di operatori che lavora nei vari centri.

Ora, le strutture sono pronte a riaprire integralmente, ma da Ats, che dovrebbe fare i test sierologici, ancora nulla. Una situazione ancora in attesa di soluzione.

