Olgiate, città dei bambini con Unicef

Olgiate Comasco, una città sempre dalla parte di bambini e ragazzi.

Olgiate e Unicef ancora insieme

Vent'anni anni di collaborazione proficua tra Unicef Italia e il Comune di Olgiate Comasco per il progetto “Per ogni bambino nato un bambino salvato” con il quale si fa arrivare a tutti i nuovi nati a Olgiate la Pigotta dell’Unicef assieme al certificato di dove è stata realizzata.

Il "grazie" del sindaco

"Ringraziamo di cuore Manuela Bovolenta, presidente del comitato Unicef della Lombardia per l’incontro a Palazzo Volta per la consegna dell’attestato dei 20 anni di collaborazione spiega il sindaco Simone Moretti - E tra le tante iniziative fatte nascere insieme in questi 20 anni mi piace sempre

ricordare la promozione, dal 2016, del Consiglio comunale dei ragazzi e il lavoro per poter ambire a essere “Olgiate Città dei Bambini e dei Ragazzi”.